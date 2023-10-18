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08:42, 18 октября 2023Экономика

Центробанк остановил выпуск банкноты в 1000 рублей из-за скандала с крестом

Банк России пообещал доработать дизайн обновленной купюры номиналом 1000 рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Дизайн новой купюры достоинством в 1000 рублей будет доработан, ее выпуск в текущем оформлении приостановлен. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Банка России. Причина такого решения не указывается. В регуляторе подчеркнули, что банкнота пока не поступила в широкое обращение.

Новые купюры в 5000 и 1000 рублей Центробанк показал в понедельник, 16 октября. На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Для второй банкноты выбраны Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе на оборотной. Именно оборотная сторона и вызвала скандал.

Дело в том, что на башне Сююмбике установлен мусульманский полумесяц, а музей, который был построен как православный храм, не имеет крестов. Изображения на банкноте соответствуют тому, как выглядят здания в реальном мире, но православная общественность посчитала вначале, что регулятор мог сознательно пойти на подлог.

Зампред Синодального отдела Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе подтвердил, что Русская православная церковь (РПЦ) не видит проблемы в таком дизайне банкнот. После этого другие комментаторы начали возмущаться выбором музея, отмечая, что в Казани можно было найти православные храмы для размещения рядом с башней.

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    Платон Щукин
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