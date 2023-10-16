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12:36, 16 октября 2023Экономика

В России показали новые деньги

Банк России представил новые купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей

Фото: Банк России

Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. Основное изображение на новой тысячерублевке посвящено Нижнему Новгороду, а на лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, сообщает регулятор.

На купюре номиналом в тысячу рублей показаны Никольская башня Нижегородского Кремля, а на ее оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. При этом на обороте пятитысячной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее эксперты предупредили, что после ввода в оборот новых банкнот стоит ждать всплеска мошенничества и технических сбоев. Это случится из-за того, что лишь 40 процентов действующих в стране банкоматов распознают новый дизайн и защитные знаки. Даже у самого Банка России не все счетно-сортировальные машины способны различать фальшивки и выводить их из оборота.

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    Дмитрий Воронин
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