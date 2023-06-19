В появлении новых купюр в России увидели риски мошенничества и сбоев

«Ъ»: появление новых купюр приведет к всплеску мошенничества и техническим сбоям

Появление новых купюр номиналом в тысячу и пять тысяч рублей может привести к всплеску мошенничества и техническим сбоям. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Как утверждают эксперты, лишь 40 процентов действующих банкоматов могут принимать новые банкноты. Счетно-сортировальные машины, в том числе у самого Банка России, не готовы к работе с ними и могут не распознать фальшивки и вывести их из оборота. Тем не менее, обновленные купюры планируют ввести в обращение до окончания годового периода.

В начале марта зампредседателя Центрального банка Сергей Белов объявил, что новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей презентуют летом 2023 года. У купюр обновят дизайн, усовершенствуют защиту и сделают их более устойчивыми к износу. Для их оформления уже предложили порядка 30 объектов среди которых здание Госбанка, памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде и панорама Екатеринбурга.

На тот момент принимать новые купюры могли только 20 процентов банкоматов в России. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объяснил это использованием для распознавания валюты иностранных устройств, производители которых покинули российский рынок. По словам эксперта, для их импортозамещения потребуется около двух лет.