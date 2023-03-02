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17:28, 2 марта 2023Экономика

В России появятся новые банкноты

Центробанк анонсировал презентацию новых банкнот в 1000 и 5000 рублей летом 2023 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов пообещал, что новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей презентуют летом 2023 года. По его словам, модернизация обеспечит надежную защиту от подделки и повысит качество банкнот, находящихся в обращении, приводит их ТАСС.

Он заявил, что обновят дизайн купюр, усовершенствуют защиту и сделают их более устойчивыми к износу.

Эксперты уже предложили для дизайна новых купюр около 30 объектов, среди них — кремль, здание Госбанка и памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде, а также панорама Екатеринбурга.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, лишь 20 процентов банкоматов в России готовы принять новые купюры. Причина этому — использование иностранных устройств для распознавания валюты, производители которых ушли с российского рынка. На импортозамещение потребуется около двух лет, говорил он.

Как показал опрос сервиса «Авито Работа», большая часть россиян (71 процент) предпочитает цифровые деньги. Обналичивают все заработанные деньги только 13 процентов работников. Больше всего любят наличные люди в возрасте 45-54 лет (15 процентов). В Центробанке заявили, что за год наличных денег в обращении стало больше на 2,3 триллиона рублей, всего в России находится в обращении банкнот на 16,4 триллиона рублей.

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Вячеслав Агапов
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