Россияне стали больше пользоваться наличными

ЦБ: наличных денег в обращении россиян за год стало больше на 2,3 триллиона рублей

За год наличных денег в обращении стало больше на 2,3 триллиона рублей, констатировал Банк России. По подсчетам ЦБ, в январе был достигнут новый пик в 16,4 триллиона рублей.

Оказалось, что в этот месяц россияне сняли из банкоматов больше денег, чем за период февраля-марта и чем в сентябре прошлого года. В целом из данных регулятора следует, что доля пятитысячных купюр в количестве банкнот за прошлый год выросла с 33 до 37 процентов, доля купюр в 1000 рублей уменьшилась с 22 до 20 процентов, в 100 рублей — с 17 до 16 процентов.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2022-го объем наличных в обороте вырос на 11 процентов. Как отмечают эксперты, подобный тренд с использованием наличных связан с происходящим на Украине: только за 25 февраля объем наличных вырос на 1,41 триллиона рублей. Второй скачок последовал за объявлением частичной мобилизации: 22 и 23 сентября этот показатель вырос на 246,3 миллиарда рублей. Тем не менее подобный тренд вряд ли сохранится в последующие месяцы, считают аналитики. Кроме того, побить пандемийные рекорды не удалось: в 2020 году объем наличных вырос на 26 процентов — наибольший за 10 лет показатель.

Кроме того, россияне рекордно вложились в иностранные банки: по итогам ноября прошлого года депозиты россиян в иностранных банках достигли рекордных 91,7 миллиарда долларов. С начала прошлого года объем вкладов увеличился в 2,7 раза. Для сравнения: по состоянию на начало 2022-го россияне хранили за рубежом порядка 30,6 миллиарда долларов.