РБК: объем наличных в обороте в России превысит 16 триллионов по итогам 2022

Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году — с января по ноябрь объем наличных в обороте вырос на 11 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что за 11 месяцев объем наличных денег в обращении составил 15,5 триллиона рублей. По итогам 2022 года этот показатель может превысить 16 триллионов. Как отмечают эксперты, подобный тренд связан с боевыми действиями на Украине: только за 25 февраля объем наличных вырос на 1,41 триллиона рублей. Второй скачок последовал за объявлением мобилизации: 22 и 23 сентября этот показатель вырос на 246,3 миллиарда рублей.

Тем не менее подобный тренд навряд ли сохранится в следующие месяцы, считают эксперты. Кроме того, побить пандемийные рекорды не удалось: в 2020 году объем наличных вырос на 26 процентов — наибольший за 10 лет показатель.

Ранее сообщалось, что число операций по обмену валюты выросло в декабре на 21 процент по сравнению с ноябрем. По данным исследования банка «Русский стандарт», россияне чаще обменивали наличную валюту — доля таких транзакций в декабре составила 75 процентов. При этом около 25 процентов пришлось на онлайн-операции. Как объясняют эксперты, россияне бросились менять валюту в преддверии новогодних путешествий в разные страны.