В РПЦ раскритиковали дизайн новых банкнот

Представитель РПЦ Легойда: изображение для купюр стоило выбирать тщательнее

К отбору изображений на купюрах следовало подойти тщательно — такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram. Так он прокомментировал появление на новой тысячерублевой банкноте изображений башни Сююмбике с полумесяцем и бывшего Дворцового храма, расположенных в Казанском кремле.

Легойда уточнил, что делать это нужно, «чтобы не создавать напряжения там, где его просто не должно быть». В свою очередь, его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе посетовал на то, что создателям дизайна купюры не удалось показать Казань как «межрелигиозный город». Ранее на ситуацию обратил внимание выступивший с критикой священник Павел Островский.

Сейчас в здании церкви, попавшем на модернизированную банкноту, находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с храма убрали с приходом советской власти. Во времена СССР в здании находился склад, затем архив и столовая, а музей был открыт в 2006 году.

Банк России 16 октября представил новые банкноты номиналом одна и пять тысяч рублей. Оба объекта вместе с музеем археологии и этнографии в Уфе представлены на оборотной стороне тысячерублевой купюры. Как отметили в Гознаке, банкноты будет «легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать». Купюры старого образца печатать уже перестали.