Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:19, 16 октября 2023Среда обитания

В РПЦ раскритиковали дизайн новых банкнот

Представитель РПЦ Легойда: изображение для купюр стоило выбирать тщательнее

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

К отбору изображений на купюрах следовало подойти тщательно — такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram. Так он прокомментировал появление на новой тысячерублевой банкноте изображений башни Сююмбике с полумесяцем и бывшего Дворцового храма, расположенных в Казанском кремле.

Легойда уточнил, что делать это нужно, «чтобы не создавать напряжения там, где его просто не должно быть». В свою очередь, его заместитель в синодальном отделе Вахтанг Кипшидзе посетовал на то, что создателям дизайна купюры не удалось показать Казань как «межрелигиозный город». Ранее на ситуацию обратил внимание выступивший с критикой священник Павел Островский.

Сейчас в здании церкви, попавшем на модернизированную банкноту, находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с храма убрали с приходом советской власти. Во времена СССР в здании находился склад, затем архив и столовая, а музей был открыт в 2006 году.

Банк России 16 октября представил новые банкноты номиналом одна и пять тысяч рублей. Оба объекта вместе с музеем археологии и этнографии в Уфе представлены на оборотной стороне тысячерублевой купюры. Как отметили в Гознаке, банкноты будет «легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать». Купюры старого образца печатать уже перестали.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Службы общей безопасности Израиля покаялся за допуск атаки ХАМАС

    Бородина высказалась об уехавшей из России ведущей «Последнего героя»

    Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал Хо Ши Мина

    Снявший на видео изнасилование подростка педофил получил 9 лет колонии

    ООН назвала прежние удары Израиля по Газе военным преступлением

    Миф о бодрящем действии одного популярного напитка опровергли

    Стилистка назвала россиянкам самые модные пуховики

    В РПЦ раскритиковали дизайн новых банкнот

    Россиянка задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции

    В России оценили необходимость возобновления ядерных испытаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости