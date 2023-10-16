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15:54, 16 октября 2023Экономика

В России представили новые купюры — 1000 и 5000 рублей. Как они выглядят и когда ими можно будет расплатиться?

ЦБ прекратил выпуск купюр старого образца номиналом в одну и пять тысяч рублей

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. На основном изображении новой тысячерублевки показана Никольская башня Нижегородского кремля, а на лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге. Купюры старого образца с этими номиналами уже выпускать перестали, рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

На новых российских банкнотах появился QR-код

Сами банкноты сохранили цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной. На оборотной стороне первой изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе, а на обороте купюры с максимальным номиналом — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска и стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Позаботились авторы изменений и об усилении защиты обновленных платежных средств. На них разместили QR-коды, ведущие на страницу сайта Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Как отметили в Гознаке, банкноты будет «легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать».

Когда появятся новые банкноты?

С купюрами старого образца россиянам предстоит попрощаться, но не одномоментно. В ЦБ отметили, что это будет «небыстрый, постепенный процесс», а модернизированные банкноты будут находиться в обороте наравне с пяти- и тысячерублевками образца 1997 года, которые производить уже перестали.

Могу сразу сказать, что банкноты старого образца мы уже не изготавливаем. То есть все, что будет у нас изготавливаться, это будут обновленные банкноты

Сергей Беловзаместитель председателя Центробанка России

В первую очередь новые купюры выдадут производителям и поставщикам оборудования, чтобы они занялись настройкой в том числе программного обеспечения, а по мере готовности начнется распределение банкнот по регионам. В Банке России уточнили, что рассчитывают на то, что процесс этот «будет не сильно длинным» и предприятиям торговли не потребуется слишком много времени для подготовки к приему обновленных банкнот.

Банкнот номиналом в 10 тысяч рублей пока не будет

В свою очередь, появления купюр с новым номиналом в связи с изменениями ждать в ближайшее время не стоит. По словам зампреда Центробанка, сейчас в России этот вопрос в повестке точно не стоит. «В основных направлениях развития наличного денежного обращения до конца 2025 года выпуск 10-тысячных банкнот не предусмотрен», — указал Сергей Белов.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Также не ожидается и обновления монетного ряда, уточнили в ЦБ. Там отметили, что при анализе банкнотного ряда смотрят в том числе на экономическую ситуацию в стране.

Какие еще купюры поменяются?

Помимо представленных 16 октября купюр нового образца ЦБ в июне 2022 года уже презентовал модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Как уточнил в понедельник Сергей Белов, почти все российские регионы уже получили модернизированные банкноты.

Также он подтвердил, что регулятор не отказывается от планов обновить до конца 2025 года купюры номиналами в 10, 50 и 500 рублей. Анонсируя такое решение, глава Гознака Аркадий Трачук отмечал, что они изменятся не только внешне, но и станут более защищенными, в том числе получив машиночитаемые защитные признаки, которые легко улавливает оборудование, где обрабатываются банкноты.

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    Дмитрий Воронин
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