Россиянам показали новую 100-рублевую банкноту

ЦБ России ввел в обращение новую банкноту в 100 рублей

Банк России показал новую банкноту номиналом в 100 рублей. Купюра вводится в обращение с 30 июня, объявляется на сайте Центрального банка (ЦБ).

«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату», — уточнили в Центробанке.

В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

В обращение банкноты будут поступать постепенно, параллельно продолжать использоваться будут и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Презентацию анонсировали еще в январе. Тогда зампред ЦБ Михаил Алексеев говорил, что «знаковое» событие должно состояться в течение нескольких месяцев или недель. Позднее сроки выпуска сдвигались.