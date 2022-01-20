Центробанк в ближайшее время представит обновленную банкноту 100 рублей

Центробанк России в ближайшее время презентует обновленную купюру номиналом 100 рублей, рассказал заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев, пишут «Известия».

Он пояснил, что скоро состоится «знаковое событие». «В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, состоится пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — объяснил эксперт.

Кроме того, Центробанк запланировал обновление банкнот пяти номиналов. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

Банкноту номиналом 100 рублей изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платежный оборот станут насыщать купюрами постепенно. Ранее Алексеев уточнил, что понадобится несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания (банкоматы) под купюру и протестировали это оборудование.