В Центробанке раскрыли сроки появления новой купюры

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Михаил Алексеев рассказал, что в России появится новая купюра номиналом в 100 рублей. По его словам, банкноту выпустят в обращение в России в ближайший год, пишут «Известия».

Сроки появления купюры

По словам зампреда, эскизный проект новой сторублевой купюры уже утвердили. Он раскрыл сроки ее появления: банкноту изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платежный оборот станут насыщать обновленными банкнотами постепенно.

100 рублей номинал новой купюры, которая появится в России в 2022 году

Алексеев объяснил, что ЦБ потребуется «приличное время», чтобы адаптировать нынешнюю среду под новую банкноту. В частности, понадобится несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания (то есть, банкоматы) под купюру и протестировали это оборудование. Россияне увидят банкноту в обращении в заметном количестве ближе к концу 2022 года.

Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей Михаил Алексеев Фото: ЦБ России

Как будет выглядеть купюра?

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Еще в конце марта ЦБ сообщил о выпуске в 2022–2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. При этом регулятор отказался создавать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, несмотря на поступившее предложение. На лицевой стороне новых купюр собираются разместить изображения объектов, расположенных в столицах различных федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности, находящиеся на территории соответствующего федерального округа.

Банкноте каждого номинала присвоят собственный уникальный серийный номер. Кроме того, обновленные купюры приобретут новый цвет. На первой купюре, сторублевой, хотят изобразить такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова.

Однако Алексеев не дал конкретный ответ на вопрос, какие достопримечательности Красной площади разместят на лицевой стороне купюры. По его словам, это будет один из популярных объектов, расположенных там.

В этом историческом месте много достопримечательностей: Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, храм Покрова, Кремлевская стена с разными башнями, другие объекты, так что нам было из чего выбирать Михаил Алексеев Фото: ЦБ России

Мнения экспертов

Опрошенные «Известиями» эксперты единогласно подтвердили, что на под «подгонку» оборудования для появления новой купюры потребуется время. Чтобы граждане не столкнулись с неприятными ситуациями при использовании банкноты, нужно провести серьезную подготовительную работу, считает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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Лазарева напомнила, что после введения в оборот купюр номиналом 200 и 2000 рублей россияне испытывали трудности при расчетах в магазинах, проведении операций в банкоматах и в отделениях некоторых банков. Кроме того, гражданам приходилось объясняться с правоохранителями из-за отсутствия необходимого расчетно-кассового оборудования.

С мнением коллеги согласен руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор Кривошея. Он подчеркнул, что оборудование важно «подогнать», поскольку значительное число операций проводят без участия сотрудников банков — снятие и пополнение счета через банкомат, например.

Если система будет выдавать сбои, то есть риск, что клиенты получат неправильную купюру или им зачтут не те суммы на счет Егор Кривошея Фото: Московская школа управления Сколково

Кривошея добавил, что даже касса с вовлечением сотрудника при недостаточной готовности оборудования способна замедлить и усложнить процесс. Первоначальная настройка техники занимает не так много времени, в отличие от ее обновления и тестов на предмет сбоев.

Что нужно предпринять?

Лазарева считает, что ввести в оборот новую купюру недостаточно. Кроме того, следует организовать и провести широкую информационную кампанию о появлении новых банкнот, в рамках которой россиянам доступно и подробно объяснят признаки подлинности, а также раскроют возможные сценариях реализации подделок. При каждой замене купюр мошенники стараются воспользоваться ситуацией и извлечь из для себя выгоду, заключила специалист.

Ранее в России банкоматы ограничили прием банкоматами купюр из-за фальшивок. Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) отказались от приема купюр в пять тысяч рублей. Это связано с обновлением оборудования. Специалисты предположили, что в банкоматах заметили шаблоны купюр, благодаря которым банкоматы распознают фальшивки.