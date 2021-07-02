В Центробанке рассказали об изображениях на новых банкнотах

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев рассказал об изображениях, которые с большой долей вероятности могут появиться на купюрах достоинством 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

Алексеев, комментируя итоги работы экспертов и предложения читателей «Известий», заявил, что в основном мнения о том, что должно быть изображено на банкнотах, совпали. Отмечается, что в апреле российское издание предложило жителям страны прислать свои варианты достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые могли бы быть помещены на купюры.

На купюре номиналом 1000 рублей специалисты чаще всего предлагали разместить Нижегородский Кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом или Чкаловскую лестницу. В то же время на пятитысячной банкноте часто рекомендовали изобразить Дом Севастьянова или Плотинку в Екатеринбурге, рассказал зампред Центробанка.

При этом Алексеев отметил, что не может предсказать решение совета директоров Центробанка. Тем не менее он подчеркнул, что мнение экспертного сообщества будет учтено.

Ранее заместитель председателя Банка России заявил, что в России разработан новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей. На них будут крупные цифры и специальные рельефные метки. Он также добавил, что цветовая гамма банкноты будет совпадать с нынешней, однако оттенок будет отличаться. Кроме того, аналогичен будет и размер купюры.