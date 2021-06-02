На пятитысячной купюре решили оставить Хабаровск

Изображение Хабаровска останется на пятитысячной купюре. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, передает РИА Новости.

По его словам, нынешний дизайн банкнот сохранится до 2030-2035 года. Такие купюры будут выпускаться наравне с новыми, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Дегтярев отметил, что планы Центробанка «расстроили жителей Хабаровского края», и он от их лица выражает сожаление по поводу решения убрать с купюр мост через Амур и памятник графу Муравьеву-Амурскому.

23 марта замглавы Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что регулятор решил изменить дизайн рублевых банкнот. Так, на 100-рублевой купюре будут помещены объекты Красной площади, а также «Зарядье», Шуховская башня и здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Ожидается, что первые обновленные деньги поступят в оборот в 2022 году.

Алексеев сообщил, что на новых наличных появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Предполагается, что Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург — Хабаровск на пятитысячной.