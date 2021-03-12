Набиуллина порассуждала о выпуске новых монет и банкнот

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина порассуждала о выпуске в России банкнот номиналом 10 тысяч рублей и монет номиналом 50 рублей. Свое мнение она озвучила в интервью газете «Известия».

Набиуллина отметила, что на данный момент в стране не планируется вводить дополнительные виды наличных. «У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — добавила глава ЦБ.

При этом, пояснила она, ввод новых монет или банкнот чреват для кредитных организаций дополнительными затратами на наладку оборудования. Исходя этого, расходы превышают потенциальную пользу от новых наличных.

Ранее в «Гознаке» рассказали, что появление новых банкнот сопряжено с целым рядом моментов, таких как изменение организации системы наличного денежного обращения, вопросы защищенности купюр, поскольку чем выше номинал, тем выше интерес к подделкам.