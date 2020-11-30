Почти половина россиян отказалась от наличных

Почти половина россиян полностью перешла на безналичные расчеты. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что растет доля тех, кто пользуется банковской картой, но в течение месяца не снимает деньги. Около 39 процентов россиян решили отказаться от использования наличных денег. Это на пять процентных пунктов выше, чем до пандемии коронавируса, сказал Ведяхин.

Он добавил, что около 85 процентов клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары, а 64 миллионов клиентов пользуются мобильным приложением. Ведяхин также сообщил, что рост показывают операции с валютой.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных из-за коронавируса. В ведомстве заявили, что инфекция может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. На фоне пандемии и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в платежной системе PayPal.