Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от наличных денег из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инфекция может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов.

Ведомство порекомендовало проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме. «Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.

Россиян призвали обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их после контакта с купюрами и монетами.

В июле сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса и глобального кризиса общество достигло переломного момента, когда наступила смерть наличных денег, констатировали в PayPal. В платежной системе указывают, что большинство людей больше не хотят пользоваться наличными деньгами или формами оплаты, которые требуют физического контакта.

В Китае, откуда началась эпидемия, уничтожили часть денег, собранных в наиболее зараженных провинциях. В России Центробанк выдерживает банкноты в течение как минимум двух недель с момента поступления, чтобы они возвращались в оборот уже чистыми.