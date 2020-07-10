Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса

Спрос на наличные в России оказался нетипично высоким для последних лет на фоне сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка.

Отмечается, что объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 триллиона рублей. По данным ЦБ, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей.

В конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23 процентов в годовом выражении, отметил в докладе регулятор.

«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в комментарии на сайте.

В мае сообщалось, что жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года. Большая часть из них была отложена в марте перед введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

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