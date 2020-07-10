Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной

Деноминация рубля в нынешних экономических условиях — необходимый, однако неразумный шаг. Об этом изданию «Инфо24» заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он отметил, что в России ее «обязательно проведут», однако, по его мнению, в сложившейся из-за пандемии коронавируса экономической обстановке этого делать не стоит.

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«Вообще, деноминация нужна, потому что у нас нулей много. Но деноминация проводится не просто так, а проводится тщательно и обдуманно. С одной стороны, момент вроде бы подходящий: у нас подавлена инфляция, сейчас она стабилизировалась, деноминация проводится когда денежно-кредитная ситуация успокаивается», — объяснил экономист.

Беляев назвал сдерживающие этот шаг моменты. Например, никто не знает, как выходить из ситуации, сложившейся из-за коронавируса. «Сейчас не то состояние бизнеса и не то состояние населения, когда можно проводить деноминацию», — отметил он.

Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция». Однако люди воспринимают это психологически тяжело, добавил он. Также Беляев рассказал, что к денежной массе эта операция не имеет никакого отношения, на количество наличных у россиян она никак не повлияет.

О деноминации рубля в России заговорили ранее 10 июля. Со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую. Об этом заявил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

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