В начале торгов на Московской бирже в пятницу, 10 июля, курс доллара взлетел по отношению к рублю на фоне падения цен на нефть за последние сутки, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:20 доллар стоит 71,3 рубля, на максимуме доходил до 71,42 рубля. Евро торгуется на уровне 80,3 рубля, откатившись от значения 80,4 рубля. Накануне доллар опускался до 70,5 рубля, а евро — ниже 80-ти.

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С четверга нефть потеряла более пяти процентов из-за ряда факторов, связанных с США. Участники рынка расценили как слишком оптимистичные прогнозы по восстановлению спроса.

Опасения по поводу второй волны коронавируса усиливаются, а кроме того, растут коммерческие запасы сырья и начинается восстановление производства, которое вновь стало рентабельным. Давят на нефть и сообщения о росте запасов нефти в Китае, который серьезно поддерживал спрос в последние месяцы.

Ранее известный российский аналитик Александр Разуваев предложил деноминировать рубль из-за слишком высокой доли наличности, которая скопилась у граждан и свидетельствует о росте числа серых схем в экономике.

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