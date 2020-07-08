Канада резко увеличит добычу нефти

Канадские компании в течение месяца возобновят добычу нефти на 20 процентах месторождений нефтеносных песков, которые были закрыты после падения цен на нефть, сообщает Bloomberg.

Cenovus Energy, Husky Energy, Baytex Energy и ARC Resources уже начали производство в таких районах. В скоро времени добычу резко увеличит и Imperial Oil — оператор месторождения Kearl и скважин Cold Lake.

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По словам генерального директора Cenovus Алекса Пурбэ, сигналом для восстановления послужил рост цен на сырье. Добыча стала рентабельной после того, как цены на сорт WTI превысили 40 долларов за баррель.

После обвала цен на рынке канадские компании сократили добычу сырья до одного миллиона баррелей в день на месторождениях Альберты, что свидетельствовало о падении производства на 25 процентов, передает агентство.

После заседания ОПЕК+ в начале июня мировые цены на нефть вернулись к уровням, которые фиксировались в марте, когда развалилось предыдущее многолетнее соглашение альянса. По состоянию на 8 июля стоимость марки Brent колеблется в районе 43 долларов за баррель, а сорт WTI — выше 40 долларов.

Ранее стало известно, что американский суд постановил закрыть нефтепровод Dakota Access из-за нарушения экологических требований. Такое решение перекроет единственный маршрут для месторождения Баккен в Северной Дакоте, одному из главных источников сланцевой нефти в США.

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