Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии, США и Северной Европе. Это происходит на фоне восстанавливающегося после спада спроса на сырье, пишет Bloomberg.

Для азиатских покупателей премия к сорту Arab Light составит 1,2 доллара за баррель, к другим сортам нефти — доллар за баррель. Премия для США будет равна 1,65 доллара за баррель, а цена для Северной Европы теперь на 0,7 доллара превысит стоимость нефти Brent. Единственным регионом, для которого цена будет снижена (на доллар), оказалось Средиземноморье.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Ранее стало известно, что Saudi Aramco сократит сотни рабочих из-за падения цен на сырье. Также компания почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она предоставила азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией.

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили дополнительно снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей, чтобы добиться стабилизации цен на сырье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!