Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии, США и Северной Европе. Это происходит на фоне восстанавливающегося после спада спроса на сырье, пишет Bloomberg.
Для азиатских покупателей премия к сорту Arab Light составит 1,2 доллара за баррель, к другим сортам нефти — доллар за баррель. Премия для США будет равна 1,65 доллара за баррель, а цена для Северной Европы теперь на 0,7 доллара превысит стоимость нефти Brent. Единственным регионом, для которого цена будет снижена (на доллар), оказалось Средиземноморье.
Ранее стало известно, что Saudi Aramco сократит сотни рабочих из-за падения цен на сырье. Также компания почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она предоставила азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией.
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили дополнительно снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей, чтобы добиться стабилизации цен на сырье.