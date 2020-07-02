В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Угрозы начать новую нефтяную войну, поступившие в адрес Анголы и Нигерии от Саудовской Аравии, вряд ли воплотятся в жизнь. Об этом заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что в апреле весь мир увидел, к чему ведут такие меры, поэтому сложно поверить, что Эр-Рияд решится повторить. «Скорее, это попытка сподвигнуть страны к выполнению соглашения», — подчеркнул он.

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О готовности Саудовской Аравии надавить таким образом на две страны заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бен Салман аль-Сауд. Слова прозвучали еще 18 июня в ходе видеоконференции стран ОПЕК+, утверждают источники агентства Dow Jones.

Поводом стало подозрение, что Ангола и Нигерия снова попытаются избежать исполнения обязательств взятых на себя в рамках соглашения об ограничении добычи. До этого они обещали в июле компенсировать майское поведение. Саудовский министр напомнил, что королевство осведомлено, кому страны продают нефть, и может перехватить клиентов.

Однако Мариниченко считает, что Саудовская Аравия, столкнувшаяся с серьезными экономическими проблемами, теперь хочет за счет своего веса в картеле разделить ответственность с другими странами. В июня она самостоятельно решила добывать на миллион баррелей в сутки меньше, но уже в июле отказалась от такой практики.

Ранее стало известно что саудовская Saudi Aramco, крупнейший производитель нефти в мире, сократит сотни рабочих из-за падения цен на сырье.

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