Саудовская Аравия приготовилась наказывать непослушных

Саудовская Аравия, один из главных участников соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, приготовилась наказывать непослушные страны, не соблюдающие его условия и взятые на себя обязательства, пишет Bloomberg. Это позитивно скажется на будущем самой сделки.
На заседании ОПЕК+ 6 июня участники соглашения достигли договоренности о его продлении на июль. Таким образом, общий срок составит три месяца. В отличие от предыдущих собраний, на этот раз достигнуть консенсуса удалось легко, однако это не означает, что противоречий вовсе не было, пишут авторы.
По их словам, главное противостояние разыгралось не во время встречи, а за несколько дней до нее. Саудовская Аравия призвала к ответу Ирак, Нигерию, Анголу и Казахстан, не выполнявших условия сделки в мае и июне. Последние пытались отпираться и защищаться, но в итоге признали вину и пообещали загладить ее дополнительными сокращениями — сверх согласованного в апреле — в течение июля.
Однако независимо от того, будут ли нынешние обещания выполнены, Эр-Рияд в любом случае обернет ситуацию в свою пользу, поскольку покажет силу и готовность жестко призвать к ответу любого нарушителя.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу откажутся от добровольного сокращения добычи нефти сверх оговоренных в рамках ОПЕК+ объемов в июле. Заключенное 6 июня соглашение будет действовать один месяц — до августа.