Саудовская Аравия приготовилась наказывать непослушных

Саудовская Аравия, один из главных участников соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, приготовилась наказывать непослушные страны, не соблюдающие его условия и взятые на себя обязательства, пишет Bloomberg. Это позитивно скажется на будущем самой сделки.

На заседании ОПЕК+ 6 июня участники соглашения достигли договоренности о его продлении на июль. Таким образом, общий срок составит три месяца. В отличие от предыдущих собраний, на этот раз достигнуть консенсуса удалось легко, однако это не означает, что противоречий вовсе не было, пишут авторы.

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По их словам, главное противостояние разыгралось не во время встречи, а за несколько дней до нее. Саудовская Аравия призвала к ответу Ирак, Нигерию, Анголу и Казахстан, не выполнявших условия сделки в мае и июне. Последние пытались отпираться и защищаться, но в итоге признали вину и пообещали загладить ее дополнительными сокращениями — сверх согласованного в апреле — в течение июля.

Однако независимо от того, будут ли нынешние обещания выполнены, Эр-Рияд в любом случае обернет ситуацию в свою пользу, поскольку покажет силу и готовность жестко призвать к ответу любого нарушителя.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и ее соседи по Персидскому заливу откажутся от добровольного сокращения добычи нефти сверх оговоренных в рамках ОПЕК+ объемов в июле. Заключенное 6 июня соглашение будет действовать один месяц — до августа.

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