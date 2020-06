Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

На фоне роста цен на нефть до 40 долларов за баррель крупные американские производители нефти и природного газа (Continental Resources Inc., EOG Resources Inc., Parsley Energy Inc) объявили о возобновлении производства на закрытых скважинах. Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.

Добыча нефти будет примерно на 16 процентов ниже максимального значения, зафиксированного в начале года. Достигнуть прежних высоких показателей, когда добыча нефти составляла 13 миллионов баррелей в день, удастся не раньше 2023 года.

Главным препятствием, по мнению аналитиков, является дефицит наличных средств от банков с Уолл-стрит после десятилетия финансового благополучия. Задолго до пандемии инвесторы настаивали на том, чтобы компании урезали расходы и не тратили больше того, что зарабатывают.

Помимо дефицита финансовых средств, трудности возникают из-за исчерпания изведанных запасов и необходимости осваивать новые месторождения. В США сейчас насчитывается 189 активных буровых установок (на 72 процента меньше, чем было в марте), что является одним из самых низких показателей с момента начала сланцевой революции.

Американская сланцевая индустрия в течение 15 лет неуклонно росла. За этот период объем производства увеличился более чем в два раза — до восьми миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем США могли бы получить от установления контроля над иракскими и кувейтскими месторождениями в рамках вторжения президента Буша-младшего в 2003 году.

Но это достижение стоило огромных затрат. За последние 11 лет сланцевые операторы потратили около 340 миллиардов долларов, используя займы и средства, полученные от инвесторов с Уолл-стрит. Как только в марте цены на нефть начали падать, производители сланца сократили излишние расходы — от частных самолетов до буровых установок и сотрудников. Добыча уменьшилась на 1,75 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на рынке, спровоцированного введенными из-за пандемии COVID-19 ограничениями.

Из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи. У многих компаний потери составят 30-50 процентов за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

