Иранский президент получил ранение во время израильской атаки

Fars: Иранский президент Пезешкиан был ранен во время удара Израиля 16 июня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время удара Израиля по Тегерану 16 июня. Об этом пишет Fars.

Все произошло во время заседания Высшего совета национальной безопасности. По входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами, указывает агентство. Чиновники смогли выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них, включая Пезешкиана, получили незначительные травмы ног.

Ранее президент Ирана ответил на обвинения в причастности к покушениям на американского лидера Дональда Трампа. Пезешкиан назвал обвинения инсинуациями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, Тель-Авив хочет втянуть Вашингтон в «вечные войны».

Иранский политик также рассказывал о попытке покушения на него со стороны израильских властей. «Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», — раскрыл он детали. Пезешкиан добавил, что попытка была совершена около полутора лет назад.