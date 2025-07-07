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15:36, 7 июля 2025Мир

Президент Ирана рассказал о попытке покушения со стороны Израиля

Президент Ирана Пезешкиан рассказал о попытке покушения со стороны Израиля
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о попытке покушения на него со стороны израильских властей. Об этом политик заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они пытались, но потерпели неудачу (...). Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», — раскрыл детали иранский президент.

Пезешкиан добавил, что попытка была совершена около полутора лет назад. США не были причастны к ней.

18 июня американский сенатор Тэд Круз в интервью Такеру Карлсону рассказал, что Вашингтон помогал Израилю наносить удары по Ирану. При этом он не смог ответить на базовые факты о численности населения Исламской Республики и ее этническом составе.

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