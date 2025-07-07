Президент Ирана ответил на обвинения в причастности к покушениям на Трампа

Пезешкиан: Иран никогда не поддерживал попытки покушения на Трампа

Тегеран никогда не поддерживал попытки покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политик ответил на обвинения в причастности к покушениям на американского лидера, назвав их инсинуациями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, Тель-Авив намерен втянуть Вашингтон в «вечные войны, чтобы дестабилизировать и внести беспорядок в [Ближневосточный] регион».

Ранее Пезешкиан призвал Трампа поставить Нетаньяху на место. По словам иранского президента, политика Израиля «нацелена на разжигание войны, и президенту США стоит это знать». Он отметил, что еще один военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует еще большую нестабильность.

Также политик рассказал о попытке покушения на него со стороны израильских властей. Он добавил, что попытка была совершена около полутора лет назад. США не были причастны к ней.