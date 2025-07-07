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16:14, 7 июля 2025Мир

Президент Ирана призвал Трампа поставить Нетаньяху на место

Президент Ирана Пезешкиан: Трамп способен поставить Нетаньяху на место
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп способен поставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на место, и ему следует это сделать. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам иранского президента, политика Израиля «нацелена на разжигание войны, и президенту США стоит это знать». Он отметил, что еще один военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует еще большую нестабильность.

«Я верю, что президент Трамп достаточно силен, чтобы поставить Нетаньяху и Израиль на место, сдержать их, чтобы отказаться от войны, кровопролития и конфликтов в пользу мира», — заявил Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан рассказал о попытке покушения на него со стороны израильских властей.

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