Президент Ирана призвал Трампа поставить Нетаньяху на место

Президент Ирана Пезешкиан: Трамп способен поставить Нетаньяху на место

Президент США Дональд Трамп способен поставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на место, и ему следует это сделать. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам иранского президента, политика Израиля «нацелена на разжигание войны, и президенту США стоит это знать». Он отметил, что еще один военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует еще большую нестабильность.

«Я верю, что президент Трамп достаточно силен, чтобы поставить Нетаньяху и Израиль на место, сдержать их, чтобы отказаться от войны, кровопролития и конфликтов в пользу мира», — заявил Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан рассказал о попытке покушения на него со стороны израильских властей.