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11:33, 13 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Людям с заболеваниями сердца порекомендовали быть осторожными с кондиционерами

Врач Малай: Холодный воздух кондиционера может спровоцировать скачки давления
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Людям с заболеваниями сердца — такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность или аритмия — рекомендуется включать кондиционер с особой осторожностью, заявила кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Малай. О неожиданном влиянии этого устройства на здоровье она рассказала «Ленте.ру».

Врач предупредила, что поток холодного воздуха может вызывать рефлекторное сужение сосудов. Следствием этого могут стать скачки артериального давления, гипертонический криз, нарушение сердечного ритма и кровоснабжения органов.

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Также, по словам Малай, кондиционеры осушают воздух, что может спровоцировать незаметную потерю жидкости, особенно у пожилых людей. «Обезвоживание увеличивает вязкость крови, из-за чего возрастают риск тромбозов и нагрузка на сердце», — объяснила она.

Кроме того, как отметила кардиолог, кондиционеры, за состоянием которых не следят и которые не очищают вовремя, могут стать источником распространения вирусов и бактерий.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко высказался об опасности кондиционера для домашних животных. По его словам, холодный воздух из устройства, направленный на домашнее животное, может вызвать простуду, цистит или артрит, также он снижает влажность в помещении, что приводит к сухости глаз у собак и кошек.

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