На Украине заявили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве

Спецслужбы Украины сообщили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации возможных убийц полковника СБУ Ивана Воронича. Об этом пишет «РБК».

Уточняется, что подозреваемыми по делу об убийстве Воронича проходили два человека — мужчина и женщина. По версии СБУ, они следили за представителем спецслужбы, чтобы установить его распорядок дня и маршруты передвижения по Киеву. Позднее им был передан пистолет с глушителем.

Далее, как отметили в Службе безопасности Украины (СБУ), фигуранты хотели «залечь на дно». Однако они были обнаружены в Киеве. При попытке задержания они оказали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.

Воронич был застрелен в Киеве 10 июля. Сообщалось, что он оказался связан с убийством Моторолы.