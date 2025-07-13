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12:10, 13 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве

Спецслужбы Украины сообщили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации возможных убийц полковника СБУ Ивана Воронича. Об этом пишет «РБК».

Уточняется, что подозреваемыми по делу об убийстве Воронича проходили два человека — мужчина и женщина. По версии СБУ, они следили за представителем спецслужбы, чтобы установить его распорядок дня и маршруты передвижения по Киеву. Позднее им был передан пистолет с глушителем.

Далее, как отметили в Службе безопасности Украины (СБУ), фигуранты хотели «залечь на дно». Однако они были обнаружены в Киеве. При попытке задержания они оказали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.

Воронич был застрелен в Киеве 10 июля. Сообщалось, что он оказался связан с убийством Моторолы.

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