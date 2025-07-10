Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

Полковника СБУ Ивана Воронича застрелили в Киеве

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича.

По его словам, неизвестный приблизился к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления. Пострадавший скончался.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также заявил, что в украинской столице был убит полковник СБУ.

Украинский блогер Анатолий Шарий написал в Telegram-канале, что Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ. Он назвал произошедшее утром 10 июля в городе «обыденностью».

Полиция Украины Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полиция Киева подтвердила информацию о стрельбе

В четверг полиция Киева проинформировала, что в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Они устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. «Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, принимаются меры по его задержанию», — говорится в заявлении.

Телеканал «Новости.LIVE» сообщил, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника в результате стрельбы в Киеве. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

На Украине заявили, что Воронич «создавал много проблем» для России

Издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика страны» со ссылкой на украинского разведчика Романа Червинского написало, что Воронич «создавал много проблем» для России. Он подтвердил, что в результате стрельбы в столице республики был убит указанный силовик.

По данным источника, полковника СБУ ликвидировал «вражеский киллер» — предположительно, речь идет о России. «Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для РФ», — приводят журналисты слова спикера.

По информации Telegram-канала Shot, Воронич занимался подготовкой диверсий на российской территории. Официально сведения не подтверждены.