Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов со сцены в США. В России ее хотят лишить звания народной артистки

Народная артистка РФ Ахеджакова произнесла «Слава Украине» после спектакля

Народная артистка России Лия Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в США. Теперь на родине ее требуют признать иноагентом.

Спектакль прошел в Лос-Анджелесе. В ролике, опубликованном Shot, поклонница дарит артистке цветы и благодарит «за Украину». В ответ народная артистка произносит: «Слава Украине».

Вскоре после того, как ролик разошелся по сети, Лию Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки. Внимание на случившееся обратили общественники из движения «Сорок сороков». Авторы инициативы утверждают, что подобными фразами Ахеджакова порочит звание народного артиста России. Они также обратили внимание на то, что спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает только за границей и там же делает политические заявления. Общественники направили обращение в Минюст.

Фото: Legion-Media

В отношении Ахеджаковой просили возбудить дело о госизмене

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием возбудить три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, против народной артистки России.

Также Бородин призвал Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о присвоении актрисе статуса иностранного агента, лишив ее званий и наград. Он аргументировал это тем, что после увольнения из театра «Современник» артистка начала активно давать интервью украинским изданиям, в одном из которых пожелала Украине победы, а также призывала поклонников финансово поддерживать ВСУ.

МВД России также проверяло актрису по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за ее выхода на сцену с украинским флагом в немецком Бремене. Сама она опровергла подобное. Ахеджакова объяснила случившееся действиями провокатора. «Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]», — рассказала она. Сначала она подумала, что ей дали в руки шарф.