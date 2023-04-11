Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой

Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене против артистки Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием возбудить три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, против народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает ТАСС.

«Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")», — говорится в обращении Бородина.

Помимо этого, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвал Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о присвоении актрисе статус иностранного агента, лишив ее званий и наград. Бородин подчеркнул, что после увольнения из театра «Современник» артистка начала активно давать интервью украинским изданиям, в одном из которых пожелала Украине победы, а также призывать поклонников финансово поддерживать украинскую армию.

В феврале текущего года Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника». Отмечалось, что была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в «Современнике» 50 лет.

