Лия Ахеджакова попрощалась со сценой театра «Современник»

Народная артистка России Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» в открытом письме

Народная артистка России Лия Ахеджакова, спектакли с участием которой сняли с репертуара в «Современнике», попрощалась со сценой. Ее слова приводит РБК.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — заявила Ахеджакова в открытом письме, которое она разместила в «Новой газете» (в прошлом году была лишена регистрации — прим. «Ленты.ру»).

84-летняя актриса также вспомнила, как играла вместе с украинским артистом Богданом Ступкой в Театре имени Ивана Франко в Киеве в спектакле «Старосветские помещики»: «Богдан сказал мне: "Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать"».

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием Ахеджаковой, служившей в театре 50 лет.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Современник» отменил показ спектакля с Ахеджаковой в одной из ролей «Первый хлеб», который ранее подвергся критике из-за нецензурной лексики и пропаганды однополой любви. Позже в Санкт-Петербурге отменили пьесу «Мой внук Вениамин» с участием актрисы.