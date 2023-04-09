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16:56, 9 апреля 2023Культура

Лия Ахеджакова уволилась из «Современника»

Пресс-служба «Современника»: Лия Ахеджакова уволилась из театра

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного «Современника» по собственному желанию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — заявила собеседники агентства.

Ранее, в феврале, Лия Ахеджакова рассказала, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Известная актриса отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

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Фариза Бацазова
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