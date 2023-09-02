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17:33, 2 сентября 2023Культура

Ахеджакова прокомментировала свое появление на сцене с украинским флагом

Актриса Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала информацию о том, что она появилась с украинским флагом на сцене в немецком Бремене, где проходил спектакль с ее участием. Слова актрисы приводит «Газета.Ru».

Ахеджакова заявила, что не выходила на сцену с украинским флагом. «Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. (...) Это провокаторы специально сделали», — объяснила она. По словам актрисы, сначала она подумала, что ей дали в руки шарф.

Ахеджакова добавила, что найти человека, который подсунул ей украинский флаг, так и не удалось.

Ранее 2 сентября сообщалось, что МВД России начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за ее выхода на сцену с украинским флагом. Уточнялось, что ей может грозить штраф или административный арест. С просьбой проверить актрису обратился в МВД глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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    Олег Давыдов
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