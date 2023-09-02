Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:45, 2 сентября 2023Культура

Ахеджакову проверят по статье о дискредитации Российской армии

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России», — сказал собеседник агентства и добавил, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. По его словам, за дискредитацию Российской армии артистке может грозить штраф или административный арест.

Поводом для проверки стал выход Ахеджаковой с украинским флагом на сцену в немецком Бремене, где проходил спектакль с ее участием. Обращение с просьбой проверить актрису направил в МВД глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить на дискредитацию ВС РФ актера Данилу Козловского. В обращении к ведомству он заявил, что артист осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями». Позднее стало известно, что прокуратура проведет проверку в отношении Козловского. В ответ актер подал против Бородина иск о защите чести и достоинства.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

    Назван самый большой рынок «верных друзей» в Москве

    «Пари Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса на домашнем стадионе

    В российском городе автобус въехал в остановку с людьми

    Российский пассажирский самолет резко сменил курс из-за неисправности

    Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП

    Ахеджакову проверят по статье о дискредитации Российской армии

    В Запорожской области сообщили о сбитой ракете ВСУ над Бердянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости