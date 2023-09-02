Ахеджакову проверят по статье о дискредитации Российской армии

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России», — сказал собеседник агентства и добавил, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. По его словам, за дискредитацию Российской армии артистке может грозить штраф или административный арест.

Поводом для проверки стал выход Ахеджаковой с украинским флагом на сцену в немецком Бремене, где проходил спектакль с ее участием. Обращение с просьбой проверить актрису направил в МВД глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить на дискредитацию ВС РФ актера Данилу Козловского. В обращении к ведомству он заявил, что артист осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями». Позднее стало известно, что прокуратура проведет проверку в отношении Козловского. В ответ актер подал против Бородина иск о защите чести и достоинства.