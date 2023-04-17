В отношении актера Данилы Козловского проведут проверку

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского

Московская прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по соответствующему пункту УК РФ. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывается, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

В ответ на это Козловский в своем Telegram-канале рассказал, что у него нет второго гражданства. Звезда кино также опроверг информацию, что он уехал из России. По его словам, он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США.

