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20:20, 17 апреля 2023Культура

В отношении актера Данилы Козловского проведут проверку

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московская прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по соответствующему пункту УК РФ. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывается, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

В ответ на это Козловский в своем Telegram-канале рассказал, что у него нет второго гражданства. Звезда кино также опроверг информацию, что он уехал из России. По его словам, он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США.

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Сергей Равин
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