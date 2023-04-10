Минкульт России призвали отменить спектакли с участием Козловского

Депутаты Госдумы потребовали от Минкульта отменить спектакли с участием Козловского

Депутаты Государственной Думы потребовали от Министерства культуры России отменить предстоящие спектакли с участием актера Данилы Козловского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Политический деятель Дмитрий Гусев в разговоре с изданием отметил, что совсем скоро в России начнут снимать фильмы, посвященные специальной военной операции (СВО) на Украине, а также высказал предположение, что артист исполнит в них главные роли.

«А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», — заявил депутат Госдумы.

По данным портала, в феврале прошлого года Козловский выступил с критикой СВО, после чего уехал в Америку. В ближайшие месяцы у актера запланировано пять спектаклей в России: 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Ранее Даниле Козловскому пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование. Известно, что соответствующий запрос в Генпрокуратуру готовит глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.