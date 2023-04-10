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14:31, 10 апреля 2023Культура

Козловскому пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование

Актеру Даниле Козловскому пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российскому актеру Даниле Козловскому пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующий запрос в Генпрокуратуру готовит глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Сложилось впечатление, что данный гражданин, конечно, не утверждаю, но может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу», — заявил руководитель общественной организации.

Он отдельно подчеркнул, что Козловский живет в США, критически высказывался о спецоперации Роcсии на Украине и положительно оценивал личность и деятельность Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова указывается, что Федеральный проект «длительное время следит за деятельностью и высказываниями» киноартиста.

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Сергей Равин
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