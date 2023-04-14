Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:53, 14 апреля 2023Культура

Козловский опроверг информацию о втором гражданстве

Актер Данила Козловский опроверг отъезд из России и наличие гражданства США
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Актер Данила Козловский рассказал, что у него нет второго гражданства. Звезда кино также опроверг информацию, что он уехал из России. Он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США, написал артист в своем Telegram-канале.

«Я никуда не уезжал из своей страны. <…> В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец», — отметил Козловский.

По его словам, тот факт, что он «на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я "сбежал" из России».

10 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы потребовали от Минкультуры отменить предстоящие спектакли с участием актера Данилы Козловского. Как сообщали российские СМИ, в феврале прошлого года артист выступил с критикой СВО, после чего уехал в Америку. В ближайшие месяцы у актера запланировано пять спектаклей в России: 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

При этом позже в МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в спектаклях театра в апреле и мае.

На следующий день, 11 апреля, пресс-секретарь и брат российского актера театра и кино Данилы Козловского Егор Козловский опроверг заявление депутата Госдумы Гусева, что звезда кино уехал в США после начала специальной военной операции. Кроме того, по словам мужчины, артист знает о требовании запретить постановки с его участием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
Пригожин объяснил выгоду длительной битвы за Артемовск для России
Диетолог предупредила об опасности для здоровья при неправильном выходе из поста
В Артемовске бойца ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Названы вызывающие деменцию продукты
В Германии назвали бессмысленной отправку ВСУ современных истребителей
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских военных в Артемовске
Хакеры атаковали поставлявший ВСУ оружие немецкий оборонный концерн
Козловский опроверг информацию о втором гражданстве
Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.