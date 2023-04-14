Козловский опроверг информацию о втором гражданстве

Актер Данила Козловский опроверг отъезд из России и наличие гражданства США

Актер Данила Козловский рассказал, что у него нет второго гражданства. Звезда кино также опроверг информацию, что он уехал из России. Он покинул свой дом на время для того, чтобы навестить ребенка в США, написал артист в своем Telegram-канале.

«Я никуда не уезжал из своей страны. <…> В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец», — отметил Козловский.

По его словам, тот факт, что он «на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я "сбежал" из России».

10 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы потребовали от Минкультуры отменить предстоящие спектакли с участием актера Данилы Козловского. Как сообщали российские СМИ, в феврале прошлого года артист выступил с критикой СВО, после чего уехал в Америку. В ближайшие месяцы у актера запланировано пять спектаклей в России: 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

При этом позже в МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в спектаклях театра в апреле и мае.

На следующий день, 11 апреля, пресс-секретарь и брат российского актера театра и кино Данилы Козловского Егор Козловский опроверг заявление депутата Госдумы Гусева, что звезда кино уехал в США после начала специальной военной операции. Кроме того, по словам мужчины, артист знает о требовании запретить постановки с его участием.