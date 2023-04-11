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13:32, 11 апреля 2023Культура

Представитель Козловского высказался о требованиях отменить спектакли с артистом

Представитель Козловского опроверг заявления депутата Гусева об отъезде артиста в США

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь и брат российского актера театра и кино Данилы Козловского Егор Козловский в разговоре с «Газетой.ру» прокомментировал требование депутатов отменить спектакли с участием артиста.

Представитель артиста опроверг заявление депутата Госдумы Гусева о том, что Козловский уехал в США после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, а также заявил, что актер знает о требовании запретить постановки с его участием.

«Если об этом вы знаете, то, конечно, Данила Валерьевич об этом тоже знает. Понимаете, информация не совсем соответствует действительности. Никуда Данила не уезжал и все это время был в России, играл в спектаклях, снимал кино, снимался в кино. Сама постановка вопроса странная очень. То есть отвечать на что? На то, что не соответствует действительности?», — высказался пресс-секретарь артиста.

Егор Козловский добавил, что вместе с актером будет ждать решения Минкульта РФ.

Ранее депутаты Госдумы потребовали от Министерства культуры России отменить предстоящие спектакли с участием актера Данилы Козловского. Сообщалось, что у актера было запланировано пять постановок в России: 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Позже в МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в спектаклях театра в апреле и мае.

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Анастасия Астахова
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