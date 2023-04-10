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21:29, 10 апреля 2023Культура

В МХТ ответили на призыв отменить спектакли с участием Козловского

В МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в постановках театра в апреле и мае

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актер Данила Козловский не был заявлен в составе спектакля «Поколение Маугли» в МХТ имени Чехова в апреле и мае. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе театра

Там уточнили, что в постановке, которая будет показана 16 апреля и 14 мая, Балу сыграют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Репертуар на июнь и июль еще не сформирован.

Ранее депутаты Государственной Думы потребовали от Министерства культуры России отменить предстоящие спектакли с участием актера Данилы Козловского. В частности, Дмитрий Гусев отметил, что совсем скоро в России начнут снимать фильмы, посвященные специальной военной операции на Украине, а также высказал предположение, что артист исполнит в них главные роли. «А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», — заявил парламентарий.

В феврале прошлого года Козловский выступил с критикой СВО, после чего уехал в Америку.

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Марина Совина
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