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13:30, 19 июля 2023Культура

Козловский через суд потребовал взыскать с Бородина один рубль

Данила Козловский через суд потребовал взыскать с Виталия Бородина один рубль
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский актер театра и кино Данила Козловский через суд потребовал взыскать с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль моральной компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В апреле общественник обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС). В обращении указывалось, что Козловский осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями», при этом признает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Кроме того, актер якобы призывает сограждан выходить на акции протеста.

Позже Козловский подал иск против главы ФПБК, который суд принял спустя три месяца. Помимо моральной компенсации в размере одного рубля артист требует признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь и обязать общественника сделать пост с опровержением собственных слов в социальных сетях.

Ранее Виталий Бородин рассказал, что за российского певца Валерия Меладзе пытались заступиться криминальные авторитеты.

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    Анастасия Астахова
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