Валерия Меладзе пытались защитить криминальные авторитеты

Бородин рассказал, что за Меладзе пытались заступиться криминальные авторитеты

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин рассказал, что за российского певца Валерия Меладзе пытались заступиться криминальные авторитеты. Об этом он сообщил в интервью Виталию Серуканову, передает Telegram-канал RT.

Общественник поведал, что после его призыва к Генпрокуратуре проверить артиста на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему начали поступать звонки от воров в законе с просьбой подумать о том, правильно ли он поступает. «Я даже встречался с ними, мне было в какой-то мере смешно их послушать», — рассказал Бородин, подчеркнув, что разговоры с криминальными авторитетами состоялись около двух месяцев назад.

Руководитель общественной организации добавил, что его не напугали эти звонки и встречи: «Я всегда всем говорю, кто бы мне ни звонил: "Ребята, есть закон. Будем работать в рамках правового поля"».

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. В апреле сообщалось, что московская прокуратура проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ.