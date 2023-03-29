RT: Валерия Меладзе попросили проверить на финансирование ВСУ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить российского певца Валерия Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Общественник отметил, что исполнитель неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией добавил, что Меладзе дает концерты за границей, зарабатывая на этом.

Помимо этого, по словам Бородина, брат певца Константин женат на украинской артистке Вере Брежневой, которая «открыто осуждает политику РФ в отношении СВО и поддерживает материально Вооруженные силы Украины».

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Бородин.

В марте в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили фразу Меладзе, сказанную на выступлении в ОАЭ.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.