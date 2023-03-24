Следственный комитет и Генпрокуратура проверили проукраинскую фразу Меладзе

Mash: СКР и Генпрокуратура проверили проукраинскую фразу эстрадного певца Валерия Меладзе

В Следственном комитете России (СКР) и Генпрокуратуре проверили фразу эстрадного певца Валерия Меладзе, сказанную на выступлении в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ранее распространившемся в сети видеоролике Меладзе просят продолжить проукраинский лозунг «Слава Украине». Активистам «Армии защитников Отечества» не понравился ответ заслуженного артиста, и они попросили органы дать оценку действиям Меладзе, а также проверить, законно ли 57-летний музыкант получил российский паспорт после распада СССР.

В итоге СКР и Генпрокуратура не обнаружили нарушений в действиях Меладзе ввиду недостаточности объективно подтвержденных данных, что певец нарушил закон.

Ранее сообщалось о том, что общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в СКР с просьбой проверить Меладзе на возможное финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — заявил Коробков-Землянский.