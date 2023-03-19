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12:26, 19 марта 2023Культура

Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ

ГУ МВД России проверит певца Валерия Меладзе на возможное финансирование ВСУ

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Певца Валерия Меладзе собираются проверить на возможное финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее обращение передано в ГУ МВД России по Москве, сообщает KP.RU.

Инициатором проверки выступил общественный деятель Антон Коробков-Землянский — он направил письмо в Следственный комитет России. «Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — задался вопросом Коробков-Землянский в своем Telegram-канале.

Отмечается, что весь 2022 год Меладзе выступал в России. В 2023 году певцу отменили все гастроли и клубные концерты в стране. При этом он продолжил петь на частных мероприятиях — корпоративах, свадьбах, юбилеях и вечеринках для богатых. Гонорар артиста, по данным газеты, упал с 5 до 3 миллионов рублей за час, а гостей таких концертов просят не публиковать фото и видео с артистом.

Ранее организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске решил через суд взыскать с певца 1,25 миллиона рублей. Уточняется, что выступление должно было состояться 12 апреля 2022 года, однако его несколько раз переносили. В итоге шоу отменили «в связи со сложившейся ситуацией».

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Нина Ташевская
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