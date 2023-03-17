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13:06, 17 марта 2023Культура

С Валерия Меладзе через суд потребуют свыше миллиона рублей

Организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске потребует с певца 1,25 млн руб.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Организатор отмененного концерта эстрадного певца Валерия Меладзе в Архангельске через суд потребует с артиста 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время основания для подобного искового требования не раскрываются. Известно, что выступление должно было состояться 12 апреля 2022 года, однако его несколько раз переносили. В итоге шоу отменили «в связи со сложившейся ситуацией».

«В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене. Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий, где мы все сможем собраться и хорошо провести время», — заявили организаторы в соцсетях.

Ранее появились подробности об отмене концерта Little Big на Бали. Известно, что шоу внезапно перенесли из-за отсутствия разрешения и строгих миграционных проверок местных властей.

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Сергей Равин
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