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17:59, 16 марта 2023Культура

Появились подробности об отмене концерта Little Big

Mash: концерт Little Big на Бали отменили из-за строгих миграционных проверок

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Концерт группы Little Big на Бали внезапно перенесли из-за отсутствия разрешения. Подробности об отмене мероприятия появились в Telegram-канале Mash.

Там напомнили, что в марте этого года на острове также отменили выступление комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Отмечается, что оба случая связаны с решением местных властей о начале строгих миграционных проверок.

Об отмене концерта Little Big на Бали стало известно 15 марта. Участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу.

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Сергей Равин
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